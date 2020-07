AEX beperkt verlies bij sluiting

De AEX sloot 0,6% lager op 573,9 punten, na iets na elf uur even onder 570 punten te zijn gedoken. De AMX daalde 0,3% naar 770,3 punten.

In Nederland kwam een historische werkloosheidsstijging op tafel. Daarnaast meldde het Europese statistiekbureau Eurostat over de maand mei bijna 30% daling van de export.

Elders in Europa zakte de Duitse DAX 0,2%, webwinkel Zalando (+5,2%) viel hier op door goede verkopen, de Britse FTSE 100 verloor 0,4%, de CAC-40 zakte 0,2%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,3% en de Nasdaq-index 1,4% lager.

Zoals verwacht kwam de Europese Centrale Bank niet met nog meer stimuleringsmaatregelen. „Wie de start van de zomervakantie uitstelde om de ECB-vergadering van vandaag niet te missen, zal dat betreurd hebben”, meldt hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING. „Wij blijven bij ons standpunt dat de ECB tot de vergadering van september of oktober zal wachten alvorens over nieuwe stappen te beslissen. Dat is als er na het aanvankelijke V-vormige herstel van de economie een beter plaatje van de echte verbetering is. Gelukkig komen er niet meer persconferenties die de leegte moeten overbruggen van niets te hoeven zeggen.”

Directeur Cees Smit van Today vult aan: „De ECB doet niet veel, de Federal Reserve loopt redelijk in die pas. De markt gaat er daarom vanuit dat er geen grote stappen genomen worden. Dan worden bedrijfscijfers even bepalender. Per saldo zie je bij de banken dat de retailkant in de VS voor consumenten het moeilijk heeft, terwijl de zakelijke kant het bijvoorbeeld bij Goldman Sachs erg sterk doet.”

De beurs presteerde de afgelopen tijd goed, aldus Smit, „en dan zijn winstnemingen her en der niet gek. Er zit evengoed wel optimisme in de markt, zeker. Dat blijft wel even. De vraag is nu of bedrijfscijfers dat individueel gaan bevestigen.”

De Chinese detailhandelsverkopen daalden vorige maand met 1,8%, waar op stijging was gerekend. Het leidde tot winstnemingen, die volgens ING vrij normaal zijn na de stevige stijging afgelopen tijd.

De New York Times meldde daarnaast dat Washington rekeningen van Chinese partijleiders gaat blokkeren, wat het vuur onder de handelsvete aanwakkert. President Trump meldde woensdag geen behoefte te hebben aan de tweede fase van de handelsovereenkomst.

Kater Heineken

Philips eindigde in de AEX onderaan met een verlies van 2,3%.

Heineken zakte met 2%. De brouwer liet, op basis van voorlopige cijfers, weten dat de omzet in de eerste jaarhelft met 16,4% is gedaald. De brouwer schreef €550 miljoen af, wat leidde tot een verlies van €300 miljoen over de eerste zes maanden van het jaar.

Analisten reageerden gemengd. Vooral het bedrijfsresultaat valt tegen, oordeelden zakenbanken KBC Securities en Kepler Cheuvreux. Maar Jefferies belichtte het goede herstel gedurende het tweede kwartaal met oog voor kostenbeheersing. Kepler prees het omzetbehoud.

Investeringsfonds Prosus raakte 1,8% winst kwijt en biotechfonds Galapagos - woensdag dagwinnaar - zakte 1,4%.

Aan kop gingen ABN Amro en Wolters Kluwer met plussen van 1,3% respectievelijk 0,9%.

Chipmachinemaker ASML ging na het forse verlies van woensdag 0,3% omhoog. ASMI steeg met 0,5%. Sectorgenoot TSMC meldde 81% meer winst over het tweede kwartaal. ING verhoogde het koersdoel voor ASML van €350 naar €400, bij een onveranderde koopaanbeveling.

Bij de middelgrote fondsen eindigden industrieel bedrijf Aalberts en biofarmaceut Pharming met verliezen van 2,9% respectievelijk 2,5% onderaan.

PostNL werd met een plus van 2,2% dagwinnaar.