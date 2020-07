Futures: AEX verliest, Heineken verrast met verlies

Beleggers kijken vooral uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag bekend worden gemaakt. Op het Damrak kwam bierbrouwer Heineken met een handelsupdate.

De markten verwerken daarnaast een reeks van macro-economische cijfers uit China. Zo bleek uit cijfers van de Chinese overheid dat de op een na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal met 3,2 procent is gegroeid. Dat was meer dan verwacht. Ook het herstel van de Chinese industriële productie viel in juni sterker uit dan voorzien. De Chinese detailhandelsverkopen namen vorige maand echter onverwacht af doordat Chinese consumenten terughoudend bleven.

Heineken liet op basis van voorlopige cijfers weten dat de omzet in de eerste jaarhelft met 16,4 procent is gedaald. Het biervolume nam met 11,5 procent af. De brouwer kondigde tevens aan 550 miljoen euro af te schrijven op bezittingen wat leidt tot een verlies van 300 miljoen euro in de eerste zes maanden van het jaar.

In Frankfurt staat Zalando in de schijnwerpers. De Duitse webwinkel heeft naar eigen zeggen een zeer sterk tweede kwartaal gedraaid en is is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020. Het bedrijf rekent nu op een hogere winst dan eerder gedacht doordat mensen meer onlinewinkelen door de coronapandemie.

In de autosector werd bekendgemaakt dat het fusiebedrijf dat ontstaat door het samengaan van autofabrikanten Fiat Chrysler Automobiles en Groupe PSA de naam Stellantis krijgt. De nieuwe naam zal enkel worden gebruikt voor het moederconcern dat ontstaat uit de fusie tussen het Amerikaans-Italiaanse Fiat Chrysler en het Franse Peugeot, dat merken heeft als Peugeot, Citroën en Opel. Het is de bedoeling dat de fusie in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt afgerond.

De Europese beurzen sloten woensdag met winst. De AEX-index klom 0,9 procent tot 577,56 punten en de MidKap won 0,6 procent tot 772,66 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 26.870,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,6 procent.

De euro was 1,1404 dollar waard, tegen 1,1418 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 40,84 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 43,50 dollar per vat.