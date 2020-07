Vastgoed blinkt op verlieslatend Damrak

De AEX-index verloor rond 11 uur 1,4% bij 570,1 punten. De AMX-index verloor 0,5%.

In Nederland kwam een historische werkloosheidsstijging op tafel. Daarnaast meldde het Europese statistiekbureau Eurostat over de maand mei bijna 30% daling van de export.

Elders in Europa gingen beurzen mee: de Duitse DAX verloor 0,7%, webinkel Zalando (+5,2%) viel hier op door goede verkopen, de Britse FTSE 100 verloor 0,5%, de CAC-40 zakte 0,8%.

In Azië sloot de Japanse Nikkei 0,8% lager, de Hangseng-index daalde met 2%, de Shanghai Composite met 4%. Het herstel van de Chinese bbp, met 3,2% afgelopen maand, was volgens analisten goed. De belangrijke detailhandelsverkopen daalden echter met 1,8%, waar op stijging was gerekend.

Het leidde tot winstnemingen, die volgens ING vrij normaal zijn na de stevige stijging afgelopen tijd.

De New YorkTimes meldde daarnaast dat Washington rekeningen van Chinese partijleiders gaat blokkeren, wat het vuur onder de handelsvete aanwakkert. President Trump meldde woensdag geen behoefte te hebben aan de tweede fase van de handelsovereenkomst.

Wall Street sloot woensdagavond met winst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9% hoger op 26.870,10 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6% tot 10.550,49 punten.

Het aandeel Twitter ligt voorbeurs onder vuur: een hack bij Twitter van ongekende schaal van talloze accounts onder andere presidentskandidaat Joe Biden, Elon Musk en Geert Wilders - met het verzoek bicoins over te maken - is volgens veel technologiesites met interne hulp tot stand gekomen.

De futures voor de opening van de beurzen in New York om 15.30 noteren 0,8% lager voor de Dow Jones, maar 1,4% verlies voor de Nasdaq.

Beleggers keken verder uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De euro verloor 0,2%. Brentolie ging 1,2% lager na de OPEC-vergadering van woensdag. De vraag naar olie daalt minder dan verwacht in 2020, aldus ABN Amro-oliespecialist Hans van Cleef. Zelfs bij economische groei komt de prijs per vat van nu $43,50 eind dit jaar gemiddeld niet boven $45. ABN ziet teveel ’neerwaartse risico’s.

ASML herstelt

Heineken begon met 5,9% verlies en zakte later terug tot -2,7%. De brouwer liet, op basis van voorlopige cijfers, weten dat de omzet in de eerste jaarhelft met 16,4% is gedaald. Het biervolume nam met 11,5% af. De brouwer schreef €550 miljoen af, wat leidde tot een verlies van €300 miljoen over de eerste zes maanden van het jaar.

Analisten reageerden gemengd. Vooral het bedrijfsresultaat valt tegen, oordeelden zakenbanken KBC Securities en Kepler Cheuvreux. Maar Jefferies belichtte het goede herstel gedurende het tweede kwartaal met oog voor kostenbeheersing. Kepler prees het omzetbehoud. Het aandeel herstelde vervolgens iets. KBC verlaagde het koersdoel van €95 naar €90.

Investeringfonds Prosus raakte 2,6% winst kwijt, Philips ging met 2% terug, en biotechfonds Galapagos- woensdag dagwinnaar - zakte 2,7%.

Aan kop in de AEX weinig winnaars. Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield steeg 1,1%. KPN won 0,2%.

Chipmachinemaker ASML ging na het forse verlies van woensdag naar een plus van 0,1%. Sectorgenoot TSMC meldde 81% meer winst over het tweede kwartaal. ING verhoogde het koersdoel voor ASML verhoogd van €350,00 naar €400,00 euro, bij een onveranderde koopaanbeveling.

Bij de middelgrote fondsen was vastgoed ook gewild: NSI (+2,1%) en Eurocommercial Properties (+2%) koersten boven.

Vastgoedfonds WDP (-0,1%) maakt met behulp van een nieuw financieringspakket van 150 miljoen euro verdere groei in Roemenië mogelijk. Dat concluderen analisten van KBC Securities, die de nieuwe lening als positief nieuws zien.