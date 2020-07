Verlies Heineken zwakt af in rode AEX

De AEX-index noteerde 0,8% lager bij 573,1 punten. De AMX-index verloor 0,2%, de AScX daalde 0,4%.

In Nederland liep de werkloosheid met een record van 74.000 mensen in juni op.

Elders in Europa gingen beurzen mee: de Duitse DAX verloor 0,7%, webinkel Zalando viel hier op door kwartaalresultaten, de Britse FTSE 100 verloor 0,5%, de CAC-40 zakte 0,8%.

Uit Azië kwam een tegenvaller: de Nikkei sloot 0,8% lager, de Hangseng daalde met 1,7%. Ook andere beurzen kleurden rood. Het herstel van de Chinese industrie na de zware klap van de coronacrisis leek met 3,2% toename afgelopen maand door te zetten volgens officiële cijfers van de tweede ter wereld. Maar het herstel gaat trager dan verwacht.

Wall Street sloot woensdagavond met winst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9% hoger op 26.870,10 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6% tot 10.550,49 punten.

Beleggers reageerden op de positieve testresultaten met een experimenteel coronavaccin van de Amerikaanse biotechnoloog Moderna. Daarnaast presteerden zakenbanken zoals Goldman Sachs en Apple na een grote Europese belastingzaak.

Twitter ligt onder vuur: een hack van ongekende schaal van accounts onder andere Joe Biden, Elon Musk en Geert Wilders is volgens veel technologiesites met interne hulp tot stand gekomen.

De futures voor de opening van de beurzen in New York om 15.30 noteren een fractie lager.

Beleggers keken uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag bekend worden gemaakt.

De euro verloor 0,2%. Brentolie ging 0,8% lager. Goud en zilver daalden met rond 0,5%.

ASML herstelt

Heineken (-5%) liet bij de hoofdfondsen op basis van voorlopige cijfers weten dat de omzet in de eerste jaarhelft met 16,4% is gedaald. Het biervolume nam met 11,5 procent af. De brouwer schreef €550 miljoen af, wat leidde tot een verlies van €300 miljoen over de eerste zes maanden van het jaar.

Investeringfonds Prosus raakte 2,6% winst kwijt, Philips ging met 2% terug, en biotechfonds Galapagos- woensdag dagwinnaar - zakte met 2,7%.

Aan kop in de AEX weinig winnaars. Daar ging vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield met 1,1% winst aan kop. KPN won 0,2%.

Chipmachinemaker ASML ging na het forse verlies van woensdag naar een plus van 0,1%. Sectorgenoot TSMC meldde 81% meer winst over het tweede kwartaal.

Bij de middelgrote fondsen werd Air France KLM winnaar dankzij 1,5% koerswinst. Biotechfonds Pharming raakte onder 1,5% kwijt, chiptoeleverancier Besi verloor 1,2%.

Vastgoedfonds WDP maakt met behulp van een nieuw financieringspakket van 150 miljoen euro verdere groei in Roemenië mogelijk. Dat concluderen analisten van KBC Securities, die de nieuwe lening als positief nieuws zien.