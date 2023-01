Premium Het beste van De Telegraaf

Financieel topman ABN na ruim jaar weg, wie volgt ’m op? ’Het is een hondenbaan’

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Financieel directeur Lars Kramer heeft een ’mooie andere baan’ gevonden. Ⓒ ANP/HH ABN AMRO BANK N.V. 14.415 -1.3 %

Amsterdam - ABN Amro verslijt sneller topbestuurders dan een gemiddelde klant een pinpas. Al binnen anderhalf jaar heeft financieel directeur Lars Kramer de bank laten weten dat hij ’een mooie andere baan’ heeft gevonden. Wat de in Duitsland geboren Nederlander nu gaat doen is niet bekendgemaakt, maar hij gaat in ieder geval niet aan de slag bij een concurrent. „Een groot verlies voor de bank”, noemt topman Robert Swaak het vertrek van Kramer. Daarmee begint voor ABN Amro de zoektocht naar een opvolger.