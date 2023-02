ACM: energieleveranciers moeten transparanter zijn over tarieven

Leveranciers bieden daarnaast verschillende contracten aan en ook tussen die contracten bestaan volgens de ACM vaak grote prijsverschillen. Volgens de ACM zijn de zogeheten modelcontracten nu doorgaans het prijzigst. Dat zijn contracten die leveranciers wettelijk verplicht zijn om aan te bieden. Er zijn nauwelijks contracten voor bepaalde tijd beschikbaar.

Bekijk ook: Eerste energieleverancier duikt onder het prijsplafond

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, wijst erop dat door de dalende tarieven „weer iets te kiezen is voor consumenten.” „Niet alle leveranciers doen moeite om klanten te werven en het aanbod is lastig met elkaar te vergelijken. Leveranciers moeten transparant zijn over hun tarieven en zorgen dat hun aanbod goed te vinden is.”

De ACM publiceert voortaan elke maand een zogeheten Monitor Consumentenmarkt Energie, om inzicht te geven in de verschillende tarieven. Daarnaast is de ACM begonnen met een onderzoek bij Eneco, Essent en Vattenfall. Daarbij wordt gekeken of de prijzen van drie grootste leveranciers van Nederland niet onredelijk hoog zijn na de invoering van het prijsplafond.