Twijfel je nog over je zorgverzekering? Last minute tips!

Je bent niet de enige die vrijdag nog moet overstappen: volgens vergelijkingssite Zorgkiezer wacht 15% van de Nederlanders tot op het allerlaatste moment.

Als je echt nog niet wil kiezen, dan hoeft dat niet. Je kunt ook je oude zorgverzekering opzeggen, en dan voor 1 februari een nieuwe kiezen. Dat is bijvoorbeeld handig als jij nog niet weet of jouw favoriete zorgverzekering wel een contract sluit met het ziekenhuis waar je naartoe wilt.

Aanpassen

Ook een aanvullende zorgverzekering kiezen of aanpassen kan bij veel verzekeraars nog tot 1 februari. Die gaat dan in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari - dus mogelijk ook nadat je al verzekerde zorg hebt ontvangen. Let wel op of de zorgverzekering direct nieuwe klanten accepteert voor de aanvullende polis. Bij sommige zorgverzekeraars is het ook nog mogelijk je vrijwillig verhoogde eigen risico tot 1 februari aan te passen.

Vertrouw je de nieuwe merken niet? Dat is niet nodig. Nieuwe en onbekende merknamen zijn meestal gewoon het goedkopere zusje van een groot bekend verzekeringsmerk. ZieZo is van Zilveren Kruis (onderdeel van Achmea), Bewuzt is van VGZ, VinkVink en Anderzorg zijn van Menzis, FBTO, Hema, De Friesland en Interpolis zijn ook van Achmea, Just is van CZ en Jaaah is van ONVZ. Door voor dit merk te kiezen, bespaar je honderden euro’s aan premie. Wel moet je meestal al je verzekeringszaken online regelen.

Eigen risico

Twijfel je over een verhoogd eigen risico? Als je verwacht minder zorgkosten te maken van €385 in het jaar, is het verstandig te kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. Je eigen risico is dan wel maximaal €500 hoger, maar dankzij de premiekorting van honderden euro’s op jaarbasis is het echte financiële risico dat je loopt veel kleiner. Wel is het dan belangrijk dat je het geld op je spaarrekening hebt staan voor noodgevallen.

Zit je in een behandeltraject of krijg je nog zorgrekeningen? Je kunt nog steeds overstappen naar een andere zorgverzekering. Je rekening declareer je bij de zorgverzekering bij wie je op dat moment verzekerd was. Bij een behandeltraject gaat het om de datum waarop het traject is gestart. Rekeningen factureren kan vaak nog tot drie jaar na datum.

