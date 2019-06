Boris Johnson wil met VK meer geld lenen

In zijn strijd met Jeremy Hunt om het Britse premierschap zegt Johnson tegen Sky News dat er ook genoeg 'cash' voorradig is. "De regering heeft niet genoeg geld uitgegeven aan economische groei. Als we tegen een lage rente geld kunnen lenen, waarmee we op de lange termijn het land en de Britten meer voorspoed kunnen bezorgen, dan moeten we dat doen."

De controversiële politicus zei in het interview verder dat een 'wanordelijke brexit' in niemands voordeel is en dat hij er zeker van is dat hij er een deal uit gaat slepen. "We stappen er 31 oktober uit, met of zonder overeenkomst."