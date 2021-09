Stress of niet, woede-aanvallen kosten man zijn baan

Premium Columns

Geef werkgever snel heldere regels over vaccinatie personeel

In een tijd waarin er door de politiek nauwelijks haast gemaakt lijkt te worden, noch met de formatie noch met maatregelen rondom corona, neem ik jullie even mee naar ons land van zo’n twintig jaar geleden. Internet stond in de kinderschoenen en slechts een enkeling had een mobiele telefoon. Op tele...