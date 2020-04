’Wall Street opent lager na sterkste banenkrimp in jaren’

De nieuwste cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid lieten de grootste krimp in jaren zien. ’s Werelds grootste economie verloor 701.000 banen (exclusief de landbouw). Dat was fors meer dan waar de economen vanuit gingen. Afgelopen week deden een record aantal Amerikanen, die waarschijnlijk door het coronavirus hun baan verloren, voor het eerst een uitkeringsaanvraag.

Ondertussen passeerden de Verenigde Staten Italië als het land met het hoogste aantal coronadoden in een etmaal. Ondanks dat de VS nu het epicentrum van de pandemie worden, gaf dat kredietbureaus S&P en Fitch nog niet voldoende aanleiding om aan de Amerikaanse kredietrating te tornen. Zij lieten hun oordeel ongewijzigd.

Oliebedrijven staan na de sterke winsten van een dag eerder ook weer in de schijnwerpers. Oliekartel OPEC en bondgenoten bespreken maandag een mogelijke productiebeperking. Daarmee zou de Russisch-Saudische vete op de oliemarkt tot de verleden tijd behoren. De al eerder door president Donald Trump genoemde verlaging van 10 miljoen vatten per dag zou volgens de zogeheten OPEC+ een realistisch doel zijn. Trump gaat vrijdag met de Amerikaanse reuzen overleggen of de VS ook willen bijdragen.

De luchtvaartsector weet de aandacht ook weer op zich gevestigd. American Airlines maakte bekend tot volgend jaar 25 vliegbestemmingen te schrappen. Daarnaast gaat de luchtvaartmaatschappij deze zomer met een afgeslankt zomerschema vliegen, met 60 procent minder internationale vluchten.

Ander bedrijfsnieuws was dat Apple zijn winkels in de VS in ieder geval tot begin mei dichthoudt. De fabrikant van elektrische auto’s Tesla maakte bekend in het eerste kwartaal flink meer voertuigen aan de man te hebben gebracht. Techreus Facebook verwacht ondanks de coronacrisis geen ontslagen en wil dit jaar nog zeker 10.000 nieuwe mensen in dienst te nemen. Automaker General Motors (GM) meldde verder een flinke daling kwartaalverkopen in China.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 2,2 procent hoger op 21.413.44 punten. De brede S&P 500 won 2,3 procent tot 2526,90 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent tot 7487,31 punten.