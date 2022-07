Ouders vragen vaker financiële hulp voor aanschaf schoolspullen

„Door de stijgende prijzen, zitten veel gezinnen financieel moeilijk”, zegt een woordvoerder van Stichting Leergeld. Dat er zoveel extra aanvragen binnenkomen vindt ze niet verrassend. „Ouders die rond moeten komen van een minimuminkomen kunnen soms met geen mogelijkheid alle lasten betalen.”

Of je als ouder een beroep kan doen op de stichting hangt af van de hoogte van het inkomen. „Wij werken met lokale stichtingen. Iedere lokale stichting hanteert zijn eigen inkomensgrens. Meestal ergens tussen de 110 en 140 % van bijstandsniveau”, vertelt de woordvoerder.

Ze ziet wel dat veel afdelingen coulant zijn met gezinnen die net teveel verdienen: „Wanneer een gezin bijvoorbeeld in de schuldsanering zit vanwege flink gestegen vaste lasten, maar net een te hoog inkomen heeft om in aanmerking te komen voor financiële hulp van Stichting Leergeld, zijn we vaak toch bereid te helpen.”

Potjes raken leeg

Stichting Leergeld heeft 111 lokale stichtingen die actief zijn in 75% van de Nederlandse gemeenten. De stichting krijgt geld uit subsidies en giften van particulieren en bedrijven. Nu er meer aanvragen zijn, raken ook de potjes van de lokale stichtingen sneller leeg. „We zitten allemaal krap”, zegt de woordvoerder.

Of er ook al ’nee’ verkocht wordt? „Dat heb ik nog niet gehoord. Het scheelt wel dat we geen geld meer geven voor schoolreisjes en ouderbijdragen. Sinds 1 augustus 2021 zijn scholen verplicht alle kinderen mee te nemen op schoolreisjes en dergelijke, ongeacht of de ouders de vrijwillige eigen bijdrage hebben betaald. Dat is een mooie ontwikkeling.”