’Arbeidsmarkt is aan volledige transitie toe’

Juist nu moeten we ervoor zorgen dat kwetsbaren niet wegvallen, bepleit hoogleraar Ton Wilthagen. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - De arbeidsmarkt moet veranderen, want kwetsbare groepen lopen anders in deze crisis onherstelbare schade op. Dat is de boodschap achter ClubForum20, een online congres waarin onder anderen SCP-directeur Kim Putters en hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen nadenken over concrete aanbevelingen om de arbeidsmarkt te verbeteren.