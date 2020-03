TKH relatief ongedeerd door corona- en stikstofcrisis

Vorig jaar voerde TKH, dat zich bezighoudt met onder meer kabelsystemen voor de telecomsector en systemen voor autobandenproductie, zijn winstgevendheid op. De winstmarge steeg in de tweede helft van 2019 tot 12,9 procent. Dat was een jaar geleden nog 12,3 procent. TKH is daarmee naar eigen zeggen goed op weg om een winstmarge van minimaal 15 procent te behalen. Topman Alexander van der Lof van het technologiebedrijf zei de betere prestatie te danken aan schaalvoordelen en synergieën. Verder blikt hij terug op een turbulent jaar, waardoor TKH terughoudend was met investeringen.

De omzet steeg met 2,2 procent in 2019 tot 1,5 miljard euro. De nettowinst liep met zo’n 5 procent omhoog tot bijna 114 miljoen euro.

"Resultaten in lijn, maar gevolgen corona lastig in te schatten"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen

„TKH’s resultaten zijn in lijn met wat bij de laatste update in november is aangekondigd, toen de winstverwachting voor 2019 werd verlaagd van tussen de €106 en 110 miljoen, naar tussen de €102 en 108 miljoen. Dat was destijds nodig door minder vraag vanuit Duitsland en ’effecten’ als gevolg van de stikstof- en PFAS-crisis. Die effecten worden vandaag ’beperkt’ genoemd, en dat geldt ook voor de impact van het coronavirus. Eventuele toekomstige gevolgen blijven voor TKH echter ’lastig in te schatten’.”

