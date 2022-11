Beursblog: Amerikaanse beurzen verliezen; Meta beloond voor massaontslag

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Beleggers in de VS zijn de hele dag in de ban van de uitslagen van de Amerikaanse midterm-verkiezingen, waarbij de Democraten veel minder lijken te verliezen dan verwacht. De door de Democratische president bekritiseerde oliebedrijven hebben het moeilijk. De Dow Jones moet 2% prijsgeven en technologiebeurs Nasdaq staat 2,5% lager. Facebook-moeder Meta is grote winnaar, terwijl belegger Disney straffen.