Beursblog: lagere AEX wacht op uitslag Senaat; rem op Alfen

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De AEX zakt na een lager begin wat verder weg. Beleggers wachten vooral af of de Democraten de nipte meerderheid in de Senaat kunnen behouden. Bij de hoofdfondsen ligt Prosus zwak in de markt; Alfen ziet de winst verdampen.