Schiphol: stikstofbeslissing Lelystad Airport ’absurd’

Den Haag - Er is een nieuwe beer op de weg voor de opening van vliegveld Lelystad Airport. Strenge stikstofregels blokkeren een snelle opening van de al vrijwel gereed zijnde luchthaven. Schiphol zegt in een reactie dat de handelswijze van de overheid, de eigen aandeelhouder ’absurd’ is.