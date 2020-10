Steeds meer meldingen over dubieuze beleggingsplatformen

Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) komen sinds 2019 steeds meer meldingen over deze platformen binnen, meldt de autoriteit.

Hefboomproducten

Het gaat over aanbieders van beleggingen in CFD’s (contracts for difference). Dat zijn complexe hefboomproducten, waarbij mensen speculeren op een koersstijging of -daling. Consumenten kunnen daarmee ook meer geld kwijtraken dan hun oorspronkelijke inleg.

Aanbieders van dergelijke beleggingsproducten komen vaak uit Cyprus. Tussen 2015 en 2018 kreeg de AFM ongeveer 40 meldingen over aanbieders uit dit land, sinds 2019 zijn het er al ruim 330.

Toezichthouder

Doordat de aanbieders een vergunning hebben in het Europese land, mogen zij hun producten ook aan Nederlanders aanbieden. De financiële autoriteit van Cyprus is dan verantwoordelijk voor het toezicht. Maar voordat die waarschuwt, is de consument vaak zijn geld al kwijt, waarschuwt de AFM.

In de eerste zes maanden van dit jaar kreeg de AFM in totaal 1863 meldingen over dubieuze financiële aanbiedingen en serviceabonnementen, zo komt naar voren uit de halfjaarlijkse ’signalenmonitor’.

Bank niet aansprakelijk

Bij het Kifid, klachteninstituut voor de financiële sector, proberen consumenten regelmatig het geld dat zij in een dubieuze belegging hebben gestoken, terug te krijgen van de bank. Maar als de bank geen beleggingsadvies heeft gegeven maar alleen de betaling mogelijk heeft gemaakt, lukt dat eigenlijk nooit.