Column: dit simpele getal maakt van u een slimme belegger

Door Ken Fisher

Nog net zo’n succes als vijftig jaar geleden: de brutowinstmarge. Ⓒ Bloomberg

Winst, winst en nog eens winst! Vaak is dat het enige waar analisten naar kijken. Wat voor winstcijfers heeft een bedrijf gepubliceerd? Vielen die in lijn met de verwachtingen van de analisten in de torens van de Zuidas? Zullen de bedrijfsresultaten volgend jaar stijgen of dalen? Dit zijn allemaal goede vragen, maar door deze kortzichtige blik wordt een betere indicator voor toekomstige bedrijfsresultaten over het hoofd gezien: de brutowinstmarge.