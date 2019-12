Winsten op Wall Street door handelsoptimisme

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag in het groen, al werden de flinke koerswinsten van eerder op de dag wel deels prijsgegeven. De aandacht van beleggers op Wall Street bleef vooral uitgaan naar de ontwikkelingen aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront. President Donald Trump meldde op Twitter dat de Verenigde Staten dicht bij een "grote deal" met China zijn.