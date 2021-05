Walmart wint op lager Wall Street

Het aandeel Walmart ging 2,2 procent omhoog op de beurzen in New York. Het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten verhoogde ook zijn verwachtingen voor heel het jaar. Door de steunchecks van de Amerikaanse overheid geven consumenten meer geld uit aan kleding en elektronica. Macy’s werd ook positiever over het hele jaar en steeg 0,9 procent.

Home Depot overtrof eveneens de verwachtingen, maar daalde wel 1 procent. Beleggers denken dat de sterkste groei voor het bedrijf voorlopig achter de rug is. Bovendien kwamen er zwakke cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. De huizenbouw in de VS daalde in april sterker dan verwacht, mede door de hogere kosten voor bijvoorbeeld hout en andere bouwmaterialen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 34.060,66 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,9 procent tot 4127,83 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,6 procent in op 13.303,64 punten.

AT&T onderuit

Telecom- en mediaconcern AT&T werd 5,8 procent lager gezet. Op maandag leverde het aandeel AT&T ook al aan waarde in door het nieuws dat het bedrijf de mediatak, het voormalige TimeWarner, afsplitst en die direct met Discovery fuseert. Daardoor komen zenders als CNN, Discovery, TLC, HBO en Eurosport onder één bedrijf terecht, net als filmstudio Warner Bros.

Amazon kon ook op aandacht rekenen omdat het webwinkelbedrijf filmstudio MGM zou willen overnemen voor 9 miljard dollar. Die studio is onder meer de eigenaar van de rechten op de James Bond-films. Amazon ging 1,2 procent omlaag.

Tesla

De producent van elektrische auto’s Tesla won 0,2 procent ondanks berichten dat een grote investeerder een shortpositie heeft opgebouwd en dus gokt op een dalende beurskoers van Tesla.

De euro noteerde 1,2226 dollar tegen 1,2205 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in prijs tot 65,51 dollar. Brentolie verloor 1 procent tot 68,79 dollar per vat.