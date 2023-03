Premium Het beste van De Telegraaf

Tientallen bankklanten trappen in fraude: ’Mijn scherm ging op zwart’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Amsterdam - Een groep cybercriminelen heeft in korte tijd 58 bankklanten via internetbankieren voor €4000 tot €38.000 getild. Zij lieten de oplichters meekijken op hun computer. De hoofddader moet Rabobank een kwart miljoen terugbetalen, oordeelde de rechtbank in Assen.