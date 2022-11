Renewi doet goede zaken door groeiende behoefte aan recycling

Het bouwde de nettowinst uit tot €53,4 miljoen. Dat was vorig jaar in dezelfde periode €36,5 miljoen.

Volgens het bestuur zijn de resultaten, bij een lagere schuld, boven de eigen eerdere verwachtingen. Donderdag voorbeurs meldde het afvalbedrijf dat in 2017 voortkwam uit de fusie tussen Van Gansewinkel en Shanks in het Verenigd Koninkrijk ook zijn groeiverwachting overeind te houden.

Begin oktober meldde de afvalverwerker met een beursnotering in Londen en Amsterdam een sterk eerste halfjaar. De verhoogde prijzen voor grondstoffen die het via zijn recycling uit afval haalt spelen het concern in kaart. Tegenvallers zaten in het tweede kwartaal nog in de prijzen voor plastic, metaal en papier, en in de beperking voor het ophalen van groenafval en restanten uit de bouw. Ceo Otto de Bont spreekt nu van een sterk halfjaar.

De hoge prijzen voor grondstoffen werden teniet gedaan door betere omzetten, kostenbeheersing en Renewi kon zijn prijzen aan klanten overeind houden. Daarbij komt een gestegen vraag naar recycling van bedrijven die steeds groener proberen te werken.

Meer recycling

De strategie van de afvalverwerker die steeds meer ingezameld afval kan omzetten naar nieuwe producten bewijst zich steeds meer, aldus De Bont. De hoeveelheid recyclingsmateriaal verbreedt en is beter te verwerken door vernieuwingen in het concern, stelt hij. De ceo verwacht dit jaar een extra resultaat van €10 miljoen te kunnen bieden.

„De afvalvolumes zijn veerkrachtig door de overgang naar meer recycling, gedreven door wetgeving, maatschappelijke druk en innovatie”, onderbouwt De Bont donderdag de groei.

Renewi, dat het Amsterdamse recyclingsbedrijf Paro kocht, voorspelde in oktober al voor heel 2023 zijn omzet gelijk te houden, maar daarbij een hogere bedrijfswinst te kunnen maken. De overname, die in mei werd afgerond, zorgde toen voor een schuldgroei met €87 miljoen naar €390 miljoen. De totale schuld is nu €696,4 miljoen. ,,Mede vanwege de overname van Paro”, aldus Annemiek de Otter, die sinds deze zomer cfo is.