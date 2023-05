Hema komt er steeds meer bovenop: flinke groei klanten en hogere winst

In het boekjaar dat loopt van februari 2022 tot januari 2023 voerde Hema de omzet op met 10% naar €1,9 miljard euro. Het aantal bestellingen van klanten in winkels en online ging met bijna 35% omhoog.

Stijgende kosten

Hema wist ondanks de stijgende kosten van energie en grondstoffen de winstgevendheid ook te verbeteren. Na de groene cijfers van vorig jaar liep de winst voor belastingen op naar €31,6 miljoen. In een verklaring benadrukte Hema dat het resultaat tot stand kwam in lastige omstandigheden. De winkel wijst daarbij ook op het dalende consumentenvertrouwen.

Onder de nieuwe leiding van Saskia Egas die juni vorig jaar aan het roer kwam te staan, gaat Hema de winst volledig terug laten stromen in het bedrijf. De ontwikkeing van winkels, producten en medewerkers komt daarbij voorop te staan.

In 2021 schreef Hema voor het eerst in jaren weer groene cijfers. In 2020 ging de winkelketen nog zwaar gebukt onder de gevolgen van de lockdowns na de uitbraak van het coronavirus.