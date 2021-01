Theo Hiddema: ’Politiek depressief’

Binnenland

Abdelkader Benali spreekt na omstreden uitspraken niet op 4 mei

Schrijver Abdelkader Benali heeft zich teruggetrokken als spreker tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aanleiding daarvoor is de ophef die is ontstaan over uitspraken die hij meer dan tien jaar geleden deed over Joden. Volgens hemzelf gebeurde dat in „een dronke...