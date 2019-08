Investeringsfonds Warren Buffett voert winst flink op

In het tweede kwartaal kwam de winst bij Berkshire Hathaway uit op $14 miljard, terwijl een jaar eerder er nog een winst van $12 miljard in de boeken werd gezet, een stijging met 17%

Door de mindere gang van zaken bij de verzekeringsactiviteiten viel in het afgelopen kwartaal de operationele winst met 11% terug van $6,8 miljard naar $6,1 miljard.

Een groot deel van Berkshire, met zijn hoofdkantoor in Omaha, Nebraska, bestaat uit aandelenbelangen. Een groot belang belang van de onderneming zit in Apple. Ook in Bank of America, Coca-Cola en American Express heeft het bedrijf forse deelnemingen.