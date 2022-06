ACM: klant moet duidelijk iets merken van btw-verlaging energie

Dat kan bijvoorbeeld door het maandbedrag deze periode te verlagen, suggereert Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM. Eerder kwam uit onderzoek van de Consumentenbond dat veel energieleveranciers, behalve Essent, de btw-verlaging pas meenemen bij de eindafrekening. De bond riep de leveranciers op het belastingvoordeel direct door te rekenen.

Niet stunten

De ACM wil daarnaast voorkomen dat energieleveranciers de btw-verlaging aangrijpen om tijdelijke ’stuntaanbiedingen’ te doen. De belastingverlaging is immers maar tijdelijk. Over het algemeen zijn consumenten langer dan de zes maanden van de btw-verlaging klant bij een energiebedrijf.

Zowel de btw op aardgas, elektriciteit als stadsverwarming is tijdelijk verlaagd. Het geldt voor alle onderdelen van de energierekening. Het is aan de energieleverancier om klanten uit te leggen hoe zij deze btw-verlaging verrekenen.

Energiespreekuur

