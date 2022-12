Premium Het beste van De Telegraaf

Grote dealer ziet autobezit teruglopen en pleit voor einde ’oneerlijke’ leasebak

Louwman Group viert komend jaar zijn honderdste verjaardag. Eric Louwman (52) is sinds 2011 president van het familiebedrijf dat is opgericht door zijn grootvader, die Toyota en daarmee de Japanse auto naar Europa heeft gehaald. Louwman ziet het autogebruik in Nederland snel veranderen. „Mensen zullen in de toekomst vaker geen auto meer bezitten.”