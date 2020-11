Streep door herstelplan voormalige Belgische Blokker-winkels

In plaats daarvan heeft de ondernemingsrechtbank van Mechelen twee voorlopige bewindvoerders aangesteld die het beheer van de winkelketen zullen overnemen. Daarnaast is een gerechtelijk onderzoek opgestart naar Dirk Bron, de Nederlandse eigenaar van de keten.

De Blokker-winkels in België en Luxemburg, goed voor ongeveer 670 medewerkers, werden eerder dit jaar overgenomen door Bron. De zakenman is niet onomstreden en staat in Nederland al terecht voor fraude. Zijn naam zou genoemd worden in kwesties rond de handel in tienduizenden Björn Borg-boxershorts uit Turkije en een ontvreemde vrachtwagenlading met Spaanse slippers. Zelf heeft Bron die beschuldigingen eerder tegengesproken. Het Belgische parket richt zich met zijn onderzoek op mogelijke valsheid in geschriften, valsheid in jaarrekeningen en misbruik van vennootschapsgoederen.

Onlangs werd bekend dat Mega World bescherming wil tegen schuldeisers. Maar om welke schulden het gaat en hoe groot schulden zijn, blijft onduidelijk. De rechter heeft het verzoek maandag onontvankelijk verklaard omdat er niet genoeg cruciale documenten zijn aangeleverd die een juist financieel beeld geven van de onderneming.

De directie van Mega World had vorige maand juist aangegeven een herstelplan klaar te hebben, waarbij geen sprake zou zijn van ontslagen of winkelsluitingen. „We hebben alle 119 filialen nodig”, werd benadrukt. Ook wilde Mega World een procedure starten tegen de vorige eigenaar van de keten, het Nederlandse Mirage Retail Group. Volgens Mega World zouden bepaalde zaken niet zijn gemeld bij de verkoop.