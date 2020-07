Column: een historisch EU-akkoord?

De Franse president Macron (l.) en EU-president Michel waren lyrisch over het deze week gesloten begrotingsakkoord. Ⓒ EPA

Dé weeffout bij de geboorte van de euro was volgens velen dat de Europese landen wel een muntunie maar geen politieke unie hadden gesmeed. Op termijn hebben die elkaar nodig, anders strandt het schip alsnog, was de vrees. Dat de Europese Unie een ’almaar hechtere unie’ zou vormen betekende dat de deur voor een politieke unie open bleef, maar het gevaar was dat het huis erachter eerder kan instorten.