Gilead telt miljarden neer voor maker kankermedicijn

Daarmee versterkt de samenwerkingspartner van het in Amsterdam genoteerde Galapagos zich op het vlak van medicijnen tegen kanker. Forty Seven heeft een vernieuwende therapie tegen kanker in ontwikkeling.

Door de overname krijgt Gilead toegang tot het belangrijkste medicijn van Forty Seven, magrolimab. Dat kan het bedrijf waarschijnlijk goed gebruiken. De verkoop van Gileads medicijnen tegen hepatitis C loopt de laatste tijd juist terug. De nieuwe activiteiten zullen naar verwachting een aanvulling vormen op de portefeuille van Kite Pharma, die Gilead in 2017 voor 12 miljard dollar heeft overgenomen.