Britten kopen Amsterdamse kantoorkolos

In totaal gaat het om 126.000 vierkante meter kantooroppervlak, ofwel ongeveer 18 voetbalvelden. Verkoper van het pakket is de Duitse vermogensbeheerder Commerz Real.

In het Millennium-gebouw zit onder andere het Nederlandse hoofdkantoor van uitgever Relx (voorheen Reed Elsevier genaamd). Het is circa 42.000 vierkante meter groot en behoort tot de grootste van Amsterdam. Het werd eind 2004 opgeleverd.

Aantrekkelijk

De Britten kochten ook het Amstelveense kantoorgebouw Handelsplein, Orion in Hoofddorp en Avenue, Courtyard en Rijnzathe in Utrecht, zo werd donderdagmiddag bekend gemaakt.

In het begeleidende bericht wordt gewezen op het aantrekkelijke Nederlandse economische klimaat en de hoge bezettingsgraad in de gebieden waar de aanwinsten staan. De koper verwacht op de lange termijn te kunnen profiteren van huurgroei en vermindering van de leegstand. Ook wordt gekeken naar renovatie van leegstaande ruimte. In 2017 kocht CCP 5 LL al voor €49 miljoen acht kantoren in Amsterdam.