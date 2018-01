Britse directeur heeft jaarsalaris vandaag binnen

Dat blijkt uit herhaald onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development onder ondernemingen met een notering in de FTSE 100. Het gaat om gemiddelden van bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Inclusief alle bonussen en pensioenregelingen heeft de baas volgens deze berekeningen dan 28.758 pond ontvangen in de eerste dagen van het nieuwe jaar.

120 keer meer

Wel namen de standaard salarissen van de directeuren vorig jaar af, volgens Chartered met 17% op jaarbasis. Gemiddeld houden ze een beloning van 4,5 miljoen pond op de rekening.

De ceo van een aan de beurs genoteerd bedrijf in het Verenigd Koninkrijk verdient gemiddeld zo’n 120 keer meer dan zijn werknemer.

Volgens onderzoek naar de corporate governance-code van vorig jaar moeten de grote ondernemingen de ratio tussen het loon en de directiebeloning openbaar maken. De verwachting is dat de druk op verdere verlaging van de bestuursbeloning zal toenemen. Tot nu toe zou 7% deze ratio zelf publiceren.