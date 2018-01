Nettoloon stijgt licht, bedrijven zijn meer kwijt

Voor de meeste werknemers stijgt het nettoloon wel, met 7 of 8 euro, blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker ADP. Mensen die twee keer modaal verdienen, gaan er zelfs 16 euro per maand op vooruit. Parttimers verliezen juist een paar euro onder de streep.

Hieronder staat de netto verandering per sector. Is de grafiek niet (goed) te zien? Klik dan hier.

De hoogste inkomens profiteren van het lagere toptarief, stelt ADP. Wie drie keer modaal verdient, houdt onder de streep 18 euro per maand over. In 2019, als de vier schijven van de inkomstenbelasting worden vervangen door een stelsel met twee schijven, zijn de effecten voor veel werknemers stukken groter.

Minimuminkomens in de bouw profiteren relatief fors: netto krijgen ze er 12 euro bij. Ook in de transport zit er een forse plus in voor de laagste inkomens. Ook hoge inkomens in de transportbranche gaan erop vooruit: 2,5x modaalverdieners mogen 15 euro meer op hun bankrekening verwachten.

De enige groep fulltimers die er volgend jaar op achteruit gaat, zijn de 2x modaal verdienden ambtenaren. Hun verlies is te overzien: ze gaan er netto 1 euro op achteruit.

De nieuwe loonstrookjes zijn een hard gelag voor de meeste werkgevers. Na de lastendaling van vorig jaar, gaan de werkgeversbijdragen nu weer omhoog. Per maand gaat het om 21 euro per werknemer. Een modale ambtenaar kost 23 euro meer dan vorig jaar.

Dit zijn de veranderingen voor werkgevers. Is de grafiek niet (goed) te zien? Klik dan hier.