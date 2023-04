Premium Het beste van De Telegraaf

„Ik heb vaak gezien dat klanten worstelden met onduidelijke prijzen en hoge marges” TV-sterren Wilfred Genee en Robert Doornbos stappen in ’transparant’ artiestenplatform

Wilfred Genee (l.) en Robert Doornbos met tussen hen in p.a. Debbie de Water terwijl Showbird-oprichter Hassan Tagi (r.) klaar is voor de stoot. Ⓒ FOTO’s JOS VAN LEEUWEN

Sportpresentatoren Wilfred Genee en Robert Doornbos zijn ook in te huren voor evenementen. Om de prijzen in de sprekersmarkt doorzichtiger te maken, hebben zij een belang genomen in het artiestenplatform Showbird.com, waarop sinds kort ook sprekers kunnen worden geboekt