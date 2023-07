Milieuorganisatie poogt opnieuw Shell-bestuurders aan te klagen

ClientEarth wil namens aandeelhouders van Shell een rechtszaak aanspannen tegen bestuurders van het concern. De directie kan volgens de milieuactivisten, die ook aandeelhouder zijn, de belofte van Shell om in 2050 klimaatneutraal te zijn niet nakomen. Dat tast volgens advocaat Edward Brown ook de waarde van het Britse bedrijf aan, betoogde hij voor de High Court in Londen.

„We staan voor potentieel zeer ingrijpende veranderingen”, zei Brown van ClientEarth. „Shell is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Op den duur worden die producten onhoudbaar, door strenge wetgeving of de voorkeuren van consumenten, waardoor Shell in een zeer kwetsbare positie komt.”

Advocaten van Shell stelden dat ClientEarth „zijn eigen agenda” wil doordrukken en daarmee om oneigenlijke redenen een rechtszaak aanspant. Rechtbanken zouden niet moeten beslissen over de strategie die een bedrijf volgt, voerden ze als extra argument aan.

De High Court weigerde de aanklacht van ClientEarth eerder dit jaar in te behandelen, omdat de zaak te zwak onderbouwd zou zijn. De klimaatorganisatie kreeg nog de mogelijkheid om de rechter in een mondelinge toelichting op andere gedachten te brengen. Als de rechtszaak nu wel doorgaat, zou dat een wereldwijde primeur zijn die de deur openzet voor andere rechtszaken tegen bestuurders van bedrijven.