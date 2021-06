SBM Offshore in zee met omstreden Angolese oliebaas

De Angolese hoofdstad Luanda is een van de duurste steden ter wereld geworden dankzij de oliehausse. Op de voorgrond opslagtanks van Sonangol. Ⓒ Foto ANP / HH

Amsterdam - Oliebedrijf SBM Offshore en zijn huidige topman hebben begin 2012 een contract afgesloten om $35 miljoen over te maken aan een Panamees bedrijf dat onder controle stond van een omstreden bestuurder uit Angola. Corruptiedeskundigen zijn kritisch over het contract, volgens SBM is er niks onoorbaars gebeurd.