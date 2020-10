T-Mobile koopt Simpel

Simpel, dat in 2007 is opgericht, maakt al sinds 2014 gebruik van het netwerk van T-Mobile en bedient met twintig medewerkers ongeveer een miljoen klanten. De Nederlandse tak van de Duitse telecomaanbieder zegt met Simpel in staat te zijn de marktstrategie op de lange termijn vast te kunnen houden.

„Met de voorgenomen overname kunnen we op alle fronten de strijd aangaan met KPN en Vodafone”, zegt Søren Abildgaard, topman van T-Mobile Nederland. „En dat is goed nieuws voor al onze klanten dus ook voor die van Simpel, want voor hen is natuurlijk niet alleen de prijs relevant maar zeker ook de netwerkkwaliteit en klantenservice.”

De twee partijen hebben geen overnamesom bekendgemaakt. Toezichthouder ACM moet nog goedkeuring geven voor de deal.