Apple komt met 5G-versie van iPhone SE

De iPhone SE werd in 2020 geïntroduceerd. Daarbij werd het ontwerp en de maat van de de iPhone 8 hergebruikt. Voor de nieuwe versie wordt de SE uitgerust met dezelfde chip die ook in de iPhone 13 zit. Ook krijgt de telefoon de mogelijkheid om van 5G-netwerken gebruik te gaan maken voor sneller internet. Apple had ook nog nieuws over de iPhone 13 en 13 Pro. Die komen beschikbaar in een groene kleur.

De nieuwe iPad Air krijgt de M1-chip, die ook in laptops van Apple zit. Daarmee wordt de tablet veel sneller dan hij was. Tot nu toe had Apple de M1-computerchip alleen in de grootste iPads, de Pro, gestopt.

Grootste verrassing

De grootste verrassing was de Mac Studio, een compleet nieuwe desktopcomputer. Die kubusvormige computer kan worden uitgerust met de M1 Max-chip, tot nu toe de snelste die Apple had ontworpen, of de nieuwe M1 Ultra. Die laatste chip bestaat feitelijk uit twee M1 Max-chips. Daarnaast komt Apple met een bijbehorend los scherm met de naam Studio Display. Die computers zijn gericht op muziek-, foto-, video- en softwarestudio’s.

Verder maakte Apple bekend live de honkbalcompetitie Major League Baseball (MLB) te gaan uitzenden via streamingdienst Apple TV+ in de Verenigde Staten en zeven andere landen. Dat zijn voor het overgrote deel landen waar honkbal populair is zoals Japan, Mexico en Zuid-Korea. De honkbaluitzendingen zijn de eerste live-uitzendingen van Apple TV+ en ook de eerste sportuitzendingen.