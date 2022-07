Halfjaarresultaten Unilever stuk beter dan gedacht

De hogere kosten voor ingrediënten hebben voor levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern Unilever weinig invloed gehad op de resultaten in de eerste helft van dit jaar. Het bedrijf achter merken als Knorr, Ola en Dove verhoogde zelf eveneens de prijzen. Daardoor werden wat minder producten verkocht, maar per saldo ging de omzet omhoog. Door de hogere inkoopprijzen daalde de winstmarge wel licht. De nettowinst bleef op peil en ging van €3,4 miljard in de eerste zes maanden van vorig jaar naar €3,2 miljard dit jaar. De operationele winst was dit jaar in het eerste halfjaar wel hoger dan vorig jaar.

Unilever heeft verdere vooruitgang geboekt ten opzichte van de strategische prioriteiten, aldus Jope. „We blijven sterk investeren in onze merken, ondersteunen van 9,4% onderliggende omzetgroei in onze miljard + euro merken.” De e-commerceverkopen vertegenwoordigen nu 14% van omzet, en dat is een stijging van 6% in 2019. „Van onze drie prioriteitsmarkten groeiden de VS en India opnieuw sterk, terwijl de omzet in China in het tweede kwartaal getroffen werd door de lockdowns.” Unilever wil haar portfolio blijven hervormen. „Ook willen we de verkoop van het wereldwijde theebedrijf Eekaterra en de overname van Nutrafol voltooien.” De laatste is leverancier van haarproducten.

Unilever is volgens analist Pierre Tegner van Oddo Securities vooral goed in het beheersen van inflatie en prijsstijgingen. „En dan voornamelijk in opkomende landen. Dat verklaart wel waarom de volumedaling beperkt is, terwijl er niet de volumegroei is die we gewend zijn te zien.”

Juiste balans

Om het hoofd te bieden aan de huidige economische onzekerheden door alle problemen die wereldwijd spelen, denk aan inflatie, denk aan de oorlog in Oekraïne, is het de komende tijd voor veel bedrijven een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen het verlagen van kosten versus het kunnen doorberekenen van de inflatie. Tegner verwachtte al dat Unilever dat goed oppakt: „Unilever heeft een zeer lange staat van dienst op het gebied van kostenreductie en is de afgelopen 22 jaar een drijvende kracht geweest achter margeverbetering.”

De analist wijt dat aan de lange geschiedenis van de herpositionering van portefeuilles, en ook aan de opkomende markten. „Unilever heeft inderdaad te maken met de geïmporteerde inflatie en daarom moeten ze deze incrementele kosten compenseren door een voortdurende optimalisatie van hun kostenstructuur bovenop de prijsstijgingen.”

Betere concurrentiepositie

Zijn verwachting is dat Unilever het jaar met een betere concurrentiepositie zal afsluiten. „Maar dan moeten ze wel op de juiste manier investeren in de daling van de operationele marge die de groep heeft besloten in 2022 aan te nemen.” Volgens Tegner komt de daling van de operationele marge meer voort uit de beslissing voor groei versus ondersteunende marges.

Unilever, in 1930 ontstaan vanuit een fusie van de Brabants Margarine Unie en het Engelse Lever Brothers, is wereldwijd voor miljarden mensen een bekende naam die ergens in huis op een pakje boter, fles shampoo of op de ijsjes in de vriezer staat vermeld. Na jarenlang een duale structuur te hebben gekend, met een hoofdkantoor in zowel Rotterdam als Londen, is Unilever inmiddels 100% in Engeland gezeteld. Sinds 1 juli 2022 heeft het bedrijf zich georganiseerd in vijf zogeheten business groups: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition en Ice Cream.