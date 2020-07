Installatiebranche vreest klap in najaar

Samen met elf andere brancheorganisaties pleit Techniek Nederland voor ’deeltijd-NOW’. Ⓒ ANP/HH

In veel sectoren krabbelen ondernemers weer voorzichtig op, maar de installatiebranche verwacht de grote coronaklap pas in het najaar. Een flinke economische dip is alleen nog te voorkomen als het bedrijfsleven ook zelf durft te blijven investeren, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.