Klachteninstituut Kifid onder de loep

Eerder dit jaar kwam er veel kritiek, onder meer van de Tweede Kamer, op de onafhankelijkheid van het klachtenbureau voor de financiële sector. Het zou te veel op de hand zijn van banken en verzekeraars. Ook zou het instituut te traag werken en is de klachtenprocedure juridisch te ingewikkeld voor ’gewone’consumenten.

Kifid deed vorig jaar uitspraak in bijna 1300 zaken. In slechts iets meer dan tweehonderd zaken kreeg de klager deels of geheel gelijk. Wel slaagt het klachteninstituut er steeds vaker in consumenten en financiële dienstverleners om de tafel te krijgen voor bemiddeling of schikking.

SEO Economisch Onderzoek kijkt onder meer naar kwaliteit, onafhankelijkheid, transparantie en kosten van de klachtenafhandeling door Kifid. De verwachting is dat het onderzoek eind dit jaar klaar is.

De geschilleninstantie moet volgens de regels elke vier jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau worden doorgelicht. Dat is voor het laatst gebeurd in 2016.