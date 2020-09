’Lagere verhuurdersheffing, meer woningen’

Dat blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van corporatiekoepel Aedes. De vermogens van woningcorporaties worden sinds 2013 belast door de zogeheten verhuurdersheffing. Jaarlijks wordt er €2 miljard opgehaald, geld dat niet besteed wordt aan investeringen, zo luidt de klacht van de woningcorporaties al jaren.

’Faliekant tegen’

Aedes heeft SEO laten uitrekenen wat de verschillende effecten zijn van een verlaging van deze heffing of huurverhogingen om de bouwopgave en verduurzaming te financieren. Aedes-voorzitter Martin van Rijn, tot voor kort minister namens de PvdA, keert zich tegen extra huurverhoging. „Daar zijn wij faliekant tegen. Sowieso willen we extra belastingen niet op huurders verhalen, zeker niet in deze tijd. Gelukkig ziet iedereen dat nu in.”

Het schrappen van de heffing leidt op korte termijn tot extra omzet voor de bouwsector van €4,7 miljard, volgens SEO goed voor 60.000 arbeidsjaren. Een korting op de afdracht levert de economie meer op, aldus Aedes. Want huurders kunnen deze verhoging aan iets anders uitgeven, een bedrag dat zou neerkomen op €480 per jaar.