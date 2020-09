Schuld VS groter dan omvang economie

De VS geven net als andere landen fors geld uit om de impact van de coronacrisis te bezweren. Die extra uitgaven zorgen ervoor dat de publieke schuld van het land zal stijgen tot $21,9 biljoen tegen september volgend jaar, als het fiscale jaar eindigt. Dat komt neer op 104,4% van het bruto binnenlands product (bbp), tegen 98,2% in 2019, aldus CBO.

Tegen 2030 zal de schuld zijn opgelopen tot 109% van het bbp, wat neerkomt op bedrag van $33,5 biljoen. Bij een eerdere raming in maart werd over 10 jaar een schuld van 98% van het bbp voorspeld.

Grootste tekort sinds WOII

De extra overheidsgaven zullen dit jaar zorgen voor een tekort van 16%, waar dat een jaar eerder nog 4,6% was. Daarmee stevenen de VS af op het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog. Tegenover de oplopende schulden staan ook verminderde inkomsten. Die zullen dit jaar dalen tot $3,3 biljoen, waar vorig jaar nog $3,5 biljoen de Amerikaanse schatkist in stroomde.