Shell klaar met verkoop Deense dochter

Door de verkoop doet Shell niet meer aan exploratie en olie- en gaswinning in Denemarken. Het Brits-Nederlandse bedrijf blijft overigens wel actief in het Scandinavische land met onder meer een raffinaderij in Fredericia. De verkoop maakt deel uit van het grotere verkoopprogramma van Shell na de aankoop van gasreus BG Group in 2016.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik