Record voor Dow Jones: 25.000 punten

Rond 20.00 uur stond de Dow Jones-index op 25.073 punten. Daarmee heeft de ’moeder aller beursindices’ er bijna een jaar over gedaan om van 20.000 naar ruim 25.000 punten te stijgen.

Mijlpalen

De Dow Jones-index bestaat sinds 1885. De beursgraadmeter steeg in 1999 voor het eerst boven de 10.000 punten, terwijl in 2013 de grens van 15.000 punten werd geslecht.

Dertig bedrijven zijn opgenomen in de Dow Jones. Onder meer technologiegigant Apple, olieconcern Chevron, zakenbank Goldman Sachs, softwarefabrikant Microsoft en chipmaker Intel maken er deel van uit.

Ook technologiebeurs Nasdaq en de breder samengestelde S&P 500-index hebben vandaag nieuwe records neergezet.

Intel en Tesla

Op Wall Street was het echter niet voor iedereen feest. Intel verloor 2,6%, nadat een dag eerder ook al een stevige min werd genoteerd. Processoren van de chipreus blijken een groot gat in de beveiliging te hebben. Daardoor kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot gevoelige informatie over de gebruikers. De chips zitten in vele miljarden computers en mobiele telefoons wereldwijd.

Vertraging bij de productie van de Tesla Model 3, die vorig jaar geïntroduceerd werd als de elektrische auto voor de massa, zorgde voor onrust bij beleggers. Tesla denkt nu niet eerder dan halverwege dit jaar 5000 wagens per week te kunnen afleveren van het type. Het aandeel werd daarop 1,4% lager gezet.

De banken zijn donderdag echter de grote winnaars. Door de goede berichten over banen en industrie lijkt een volgende rentestap door de Federal Reserve steeds dichterbij te komen. Hogere rentetarieven zijn doorgaans goed voor banken. Wells Fargo, JPMorgan en Goldman Sachs zagen hun beurswaarde tot 1,7% aandikken.

Winkelketen Macy's verloor 3,6% ondanks beter dan verwachte verkoopcijfers rondom de feestdagen. Beleggers schrokken van verdere bezuinigingsmaatregelen en mindere vooruitzichten.