’Tekenen van herstel op woningmarkt, maar hogere rente dreigt’

De prijsstijging die het CBS over januari meldde volgde op vijf maanden waarin de huizenprijzen terugliepen. De Hypotheekshop wijst er echter op dat januari vanouds de maand met de grootste stijging is.

De keten oppert vrijdag in een weekbericht dat de prijsstijging wellicht mede komt doordat huizenkopers de overdracht van hun huis hebben uitgesteld tot januari. Daardoor profiteren ze van de hogere NHG-grens, die per 1 januari met €50.000 steeg naar €405.000. Ook zakte het percentage overdrachtsbelasting voor starters per die datum van 2% naar 0%.

Het CBS baseert zijn cijfers op de inschrijving van de aktes bij het Kadaster, terwijl makelaarsclub NVM altijd een maand of drie voorloopt met cijfers over de actuele verkopen.

Hypotheken

Toch ziet De Hypotheekshop wel aanwijzingen voor een stabilisering van de huizenprijzen, op basis van cijfers van het Hypotheken Datanetwerk. „De laatste weken is het aantal hypotheekaanvragen toegenomen, van 5000 naar 7000 à 8000 per week. Ook zien onze vestigingen een stijging van het aantal afspraken, zowel van huizenkopers als verhogers.

Hypotheekadviseurs geven aan dat in Amsterdam al weer wordt overboden en dat het financieringsvoorbehoud niet altijd meer wordt opgenomen. In andere delen van Nederland worden woningen sneller verkocht en vaker voor de vraagprijs. Wellicht dat de afnemende inflatie, energieprijzen en hypotheekrente voor een kentering zorgen.”

Vertrouwen

Ook wijst de keten op cijfers van het CBS die uitwijzen dat het consumentenvertrouwen uit het dal klimt en dat mensen minder negatief zijn over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Dit vertrouwen was het afgelopen jaar flink gedaald door de hogere inflatie en energieprijzen.

Tegenover die tekenen staat de toegenomen dreiging dat de hypotheekrente doorstijgt. Voor de tweede week op rij steeg de gemiddelde hypotheekrente, deze week naar 4,52%, constateert de keten. „De oorzaak hiervoor ligt bij eveneens stijgende rente op de kapitaalmarkt. Beleggers in staatsobligaties houden er rekening mee dat de centrale banken voorlopig hun beleidsrentes zullen blijven verhogen om de inflatie naar een lager niveau te krijgen.”