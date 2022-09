Brand Brouwerij gaat dicht

Maarten Koudenburg, bij Heineken eindverantwoordelijk voor de Brand Brouwerij, stelt het nodig is dat de brouwerij als duurzame microbrouwerij met proeflokaal doorgaat om zijn positie in de toekomst te kunnen waarborgen. „We spelen in op de snelgroeiende markt van speciaalbier. Belangrijk is ook dat de nieuwe Brand Brouwerij in zijn nieuwe vorm helemaal C02-neutraal wordt. Dat is in de huidige opzet in Wijlre niet te realiseren.”

„Een trieste dag voor alle werknemers die hier hun baan gaan kwijtraken”, reageert Sanne Koevoets, onderhandelaar van CNV Vakmensen. „En voor Wijlre is het ook erg jammer dat hiermee een eind komt aan een lange geschiedenis van bierbrouwen. De brouwerij verandert straks waarschijnlijk in een pub, waar nog maar een handjevol mensen zullen werken.”

De afdeling verpakkingen gaat in juli volgend jaar dicht, de afdeling brouwen sluit in februari 2024. Werknemers die tot aan de sluitingsdatum van hun afdeling bij de brouwerij blijven werken, krijgen daarvoor een beloning van €15.000. Ook in andere opzichten kunnen de werknemers volgens Koevoets rekenen op ’een ruimhartig vangnet.’