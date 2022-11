Column: ook zonder rode golf krijgt de dollar het lastig

Premium Financieel

Twijfels over invoering prijsplafond groeien: coalitie denkt na over alternatieven

De twijfels over invoering van het prijsplafond voor energie groeien. In de coalitie wordt al voorzichtig nagedacht over alternatieven. Het met stoom en kokend water in elkaar gezette plan moet burgers beschermen tegen een exploderende energienota, maar piept en kraakt nog op allerlei vlakken.