Moederbedrijf Google verrast positief door meevallende advertentieverkopen

De verkopen bij Google kwamen in de eerste drie maanden van 2023 uit op $69,8 miljard tegen $68 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Vooraf werd op een toename naar $68,9 miljard voorzien. Vooral de advertentieopbrengsten vielen met $61,9 miljard mee.

Ook met de winstgevendheid wist Alphabet de markt te verslaan. De aangepaste winst per aandeel steeg naar $1,17. Er werd in doorsnee rekening gehouden dat de winst per aandeel zou uitkomen op $1,07.

Alphabet-topman Sundar Pichai heeft beloofd investeringen te doen in vernieuwingen van belangrijke Google-producten waaronder de zoekmachine, waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet.

In de nabeurshandel kregen de resultaten van Alphabet een positieve ontvangst. Het aandeel werd door beleggers 2% hoger gezet.