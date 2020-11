Technologiebedrijf TKH verhoogt winstverwachting

De brutomarge werd in het derde kwartaal verhoogd naar net geen 50 procent. Dat was in dezelfde periode vorig jaar 46,7 procent. De resultaat- en omzetontwikkeling waren conform eerder uitgesproken verwachtingen maar concrete cijfers werden in de handelsupdate niet genoemd.

Binnen het onderdeel Building Solutions steeg het bedrijfsresultaat (ebita) fors. Bij de divisies Telecom en Industrial Solutions was sprake van een omzetdaling.

TKH start woensdag met de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 25 miljoen euro. Het is de bedoeling dat programma binnen vier maanden af te ronden. Op dit moment heeft het bedrijf 2,7 procent van de aandelen in eigen bezit.